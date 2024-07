Werk duurt langer: brug A7 bij Purmerend op 21 oktober weer open

Het werk aan de brug in de A7 bij Purmerend duurt ruim anderhalve maand langer dan voorzien. Rijkswaterstaat gaat er nu van uit dat de brug vanaf maandag 21 oktober weer is versterkt. Verkeer kan er dan als vanouds overheen. Eigenlijk zou het werk duren tot 1 september, maar de aannemer heeft meer tijd nodig.

Rijkswaterstaat werkt sinds 5 april aan het versterken van de brug. Er moeten onder meer 50.000 gaten worden geboord die dan moeten opgevuld met 15 kilometer aan wapeningsstaal. Dat boren liep vertraging op vanwege de trillingen van de vrachtwagens die ondanks een verbod over de brug bleven rijden. Het afsluiten en versmallen van rijstroken op de brug richting Amsterdam leidde tot veel files in de provincie Noord-Holland.

Vanaf eind juli is de andere zijde van de brug aan de beurt. Al het verkeer rijdt dan over het versterkte brugdeel. Het lijkt volgens Rijkswaterstaat niet nodig om voor het boren in het beton weer een rijstrook af te sluiten. Dat houdt in dat het verkeer over vier rijstroken kan blijven rijden.

Het verbod voor vrachtwagens en bussen om eroverheen te rijden, blijft tot het einde van het werk gelden.