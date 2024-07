Zorgen over risico beschadiging Waddenzee bestaan nog bij UNESCO

De zorgen over het behoud van de werelderfgoedstatus van de Waddenzee zijn door de Nederlandse regering niet weggenomen. Dat meldt de Waddenvereniging maandag op basis van een voorlopig besluit van het internationale werelderfgoedcomité van UNESCO.

UNESCO maakte eerder al duidelijk dat Nederland meer moet doen om de universele waarden van werelderfgoed Waddenzee te waarborgen. Zo waren er toen bijvoorbeeld al zorgen over het effect van nieuwe gaswinning op de Waddenzee en deze zijn er nu nog steeds.

In het voorlopige besluit benadrukt UNESCO de cumulatieve effecten van een actie die kunnen leiden tot beschadiging van de Waddenzee, zoals mijnbouwprojecten of het ingraven van een stroomkabel door de droogvallende zeebodem.

UNESCO vraagt de Nederlandse regering onder meer af te zien van nieuwe gaswinningsplannen bij Ternaard. Ook zou de milieueffectrapportage over de stroomkabels in de Waddenzee voorgelegd moeten worden aan de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

De Waddenvereniging hoopt dat de herhaalde oproep van UNESCO “een steun in de rug zal zijn voor alle mensen die van de Wadden houden. En daarmee voor het behoud van de Waddenzee als uniek, aaneengesloten en onvervangbaar Nederlands natuurgebied van wereldklasse”.