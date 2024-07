Eerste rechtbankzitting over gijzeling in café Ede

In de rechtbank in Zutphen is dinsdag de eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de verdachte die op zaterdag 30 maart is opgepakt na een gijzeling in een café in Ede. Er werden die dag vier mensen gegijzeld en bedreigd. De slachtoffers zijn werknemers van café Petticoat. De verdachte is een 28-jarige inwoner uit Ede.

De gijzeling hield Ede urenlang in de greep. De politie kreeg de eerste melding rond 05.15 uur. De hulpdiensten kwamen massaal in actie en zetten het gebied ruim af. De bewoners van 125 omliggende woningen moesten hun huizen verlaten.

De verdachte toonde messen aan de gijzelaars en zei explosieven bij zich te hebben in een tas. Dat laatste bleek niet waar, er werden geen explosieven gevonden. Onderhandelaars werden ingezet en rond 11.15 uur werden drie van de vier gijzelaars vrijgelaten. Net na 12.30 uur kwam de vierde gegijzelde naar buiten. Enkele minuten later volgde de verdachte. Die werkte rustig mee en kon worden aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. Hij zit sindsdien in voorarrest.

De man uit Ede is in december vorig jaar door de politierechter in Arnhem veroordeeld voor een doodsbedreiging in maart 2023. Hij kreeg een celstraf van 120 dagen, waarvan 103 voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Daarnaast kreeg hij een meldplicht bij de reclassering en moest hij zich laten behandelen in een psychiatrische instelling. Het Openbaar Ministerie meldde in april dat zijn geestelijke gesteldheid onderzocht wordt.

De Edenaar woonde in een beschermde woonomgeving. Over zijn motief om vier mensen zeven uur lang vast te houden is nog weinig bekend. Eerder zeiden zijn advocaten dat “een zeer langdurige zoektocht naar passende hulpverlening” en “de uitzichtloze situatie” waarin de man zat mogelijk motieven kunnen zijn geweest. In de rechtbank zal het OM dinsdag de stand van zaken in het onderzoek toelichten.