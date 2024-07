Film en serie over toeslagenaffaire gaan in september in première

Zowel de speelfilm als de serie die zijn gemaakt over het toeslagenschandaal gaan in september in première. De film De Jacht op Meral Ö. draait vanaf 5 september in de bioscopen. De NPO-serie De Toeslagenaffaire gaat eind september in première op het Nederlands Filmfestival in Utrecht en is dit najaar op NPO 1 te zien.

Dat hebben BNNVARA, die de serie heeft gemaakt, en distributeur Paradiso Films, die de film uitbrengt, dinsdag gemeld. BNNVARA kondigde begin 2021 aan een serie over de toeslagenaffaire te maken. Regisseur van dit project is Joram Lürsen, die eerder onder meer de film Bankier van het Verzet en de serie Dag & Nacht maakte. Het scenario is van Alma Popeyus en Hein Schütz. Dit tweetal schreef eerder ook de serie De Enclave, over de val van Srebrenica, en de film Gelukszoekers.

BNNVARA maakt binnenkort meer bekend over de cast en de inhoud van de driedelige serie. Ook de exacte uitzenddatum is nog niet zeker.

De film De Jacht op Meral Ö. belicht de affaire door de ogen van de Turks-Nederlandse Meral, die samen met haar dochters in Almere woont en wordt geteisterd door schulden en stress. Als sociaal rechercheur Ron in haar leven begint te infiltreren, wordt ze gedwongen steeds radicalere keuzes te maken om haar gezin uit de klauwen van instanties te redden. De film is geregisseerd door Stijn Bouma, die al eerder een veelbesproken documentaire maakte waarin slachtoffers van de affaire voor het eerst hun verhaal deden.

De hoofdrollen in De Jacht op Meral Ö. worden gespeeld door Dilan Yurdakul en Gijs Naber. Voor de release op 5 september is volgens de makers gekozen, omdat die week de Tweede Kamer terugkeert van het zomerreces en het onderwerp dan “hopelijk weer hoger op de agenda van het nieuwe kabinet komt te staan”.

Het kabinet-Rutte III trad begin 2021 af om de toeslagenaffaire. Tienduizenden ouders werden de dupe van het optreden van de Belastingdienst en velen raakten in de schulden. Voormalige premier Mark Rutte zei eind juni in zijn afscheidstoespraak erop te vertrouwen dat “onze opvolgers doorgaan op de ingezette weg naar herstel”.

Ook Videoland kondigde drie jaar geleden nog een serie aan over het toeslagenschandaal. Maar RTL laat desgevraagd weten dat “de serie niet meer bij ons in de maak is”.