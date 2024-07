Ochtendspits met meerdere ongelukken, her en der lange files

Op verschillende plaatsen zijn tijdens de ochtendspits ongelukken gebeurd, met forse vertragingen als gevolg. Zo moeten weggebruikers op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem rekening houden met meer dan anderhalf uur vertraging door een ongeval met meerdere auto’s. Twee van de drie rijstroken tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg waren enige tijd afgesloten, meldt Rijkswaterstaat.

Op de A12 van Arnhem richting Utrecht gebeurde ook een ongeluk. Tussen Maarn en knooppunt Lunetten was alleen de parallelbaan open, maar inmiddels is ook de hoofdrijbaan weer open. De vertraging tussen Maarsbergen en Lunetten was rond 08.30 uur nog wel ruim een uur.

Op diverse andere snelwegen is vertraging door eerdere ongelukken en pechgevallen. Rond Zwolle heeft het verkeer veel last van een vrachtwagen met een lekke band, waardoor volgens de ANWB twee rijstroken moesten worden afgesloten. De vrachtwagen is inmiddels weg, maar er is nog veel vertraging.