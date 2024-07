OM eist in hoger beroep 28 jaar cel voor moord op Ayla Mintjes

Het OM heeft dinsdag in hoger beroep tegen de 25-jarige Jeremia T. een gevangenisstraf geëist van 28 jaar voor de moord op de 27-jarige Ayla Mintjes. In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol sprak de aanklaagster van “een meedogenloze, gewetenloze en roekeloze liquidatie”.

Mintjes en haar vriend werden op 16 mei 2021 tegen de klok van acht uur ’s avonds met automatische wapens onder vuur genomen toen zij een parkeergarage aan de Maassluisstraat in Amsterdam-West kwamen uitgereden. In de kogelregen – de politie vond op straat later 36 hulzen terug – werd Mintjes in haar rug getroffen. Ze overleed in een ziekenhuis. Haar vriend Anis B., die op een dodenlijst stond en het eigenlijke doelwit was, bleef ongedeerd.

T. kreeg van de rechtbank in 2022 twintig jaar gevangenisstraf, na een eis van dertig jaar. In hoger beroep werd zijn zaak vorig jaar losgekoppeld van die tegen zijn twee medeverdachten, omdat hij op het laatste moment van advocaat verwisselde. Beide andere mannen werden afgelopen september in hoger beroep veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf. T., die tot moment had ontkend, doorbrak daarna zijn stilzwijgen. Begin dit jaar legde hij twee bekennende verklaringen af.