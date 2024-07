Openbaar Ministerie: soeverein wilde gewapende opstand beginnen

De 44-jarige Arjan van de B. uit Deventer wilde een opstand beginnen tegen de Nederlandse overheid. Dat heeft het Openbaar Ministerie dinsdag gesteld tijdens de eerste rechtbankzitting, ter voorbereiding van de strafzaak tegen de man voor wapenbezit. De 25-jarige medeverdachte Rinke L. uit de Overijsselse gemeente Olst-Wijhe heeft de wapens willens en wetens geleverd, volgens het OM.

De mannen werden op 5 april van dit jaar op heterdaad betrapt bij de overdracht van drie vuurwapens. Dat gebeurde op een parkeerplaats in Heeten, een dorp in de gemeente Raalte. Later vond de politie in de woningen van de mannen meer vuurwapens. In totaal zijn vijftien wapens in beslag genomen. “Met al dat wapentuig kan je een enorme hoeveelheid ellende aanrichten in de samenleving”, aldus de officier van justitie in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. “Beide verdachten hadden geen morele bedenkingen hierbij.”

Het OM vermoedt dat de koper het soevereine gedachtegoed aanhangt en de wapens wilde gebruiken om in opstand te komen tegen de Nederlandse overheid. Soevereinen zijn mensen die zich afkeren van de overheid en andere instituties, een klein deel van hen is bereid geweld te gebruiken. De wapenleverancier zou puur uit winstbejag hebben gehandeld.

Beide verdachten zitten vast sinds hun arrestatie. Hun advocaten vroegen dinsdag om vrijlating in afwachting van de behandeling van de zaak. Dit verzoek wees de rechter af, vanwege de ernst van de verdenking en de kans op herhaling.

Vorige week werden nog vier mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de wapenhandel. Een van hen zou de koper in contact hebben gebracht met de leverancier, twee worden verdacht van betrokkenheid bij de koop van de wapens en een van wapenbezit. Wanneer zij voor de rechter moeten verschijnen, is nog niet bekend.