Psychiater en psycholoog onderzoeken verdachte gijzeling café Ede

De verdachte van een gijzeling in café Petticoat in Ede wordt binnenkort onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Hij is bereid mee te werken aan dit gedragsdeskundig onderzoek, gaf hij dinsdag aan tijdens de eerste inleidende zitting in de rechtbank in Zutphen.

Het Openbaar Ministerie is klaar met het onderzoek naar de gijzeling van vier cafémedewerkers in de ochtend van zaterdag 30 maart, maar heeft de verdachte gezien zijn psychiatrische toestand nog niet verhoord. Corné H. (28) weigerde tot nu toe mee te werken, maar heeft inmiddels ingestemd met een verhoor door de politie, kondigde de officier van justitie aan. Dat staat nog deze week gepland, op woensdag 10 juli.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak staat gepland op 10 december. Op 1 oktober is nog een tweede inleidende zitting over de gijzeling die Ede urenlang in de greep hield.