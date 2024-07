Aantal klachten bij NPO over PowNed-item Taylor Swift opgelopen

Het aantal klachten dat bij de ombudsman van de NPO is binnengekomen over het Taylor Swift-item van PowNed vorige week, is opgelopen tot zo’n driehonderd. Dat laat de ombudsman woensdag weten.

De ombudsman van de NPO onderzoekt de meldingen, waarna omroep PowNed op basis van de uitkomsten van dat onderzoek maatregelen kan nemen. De omroep haalde eerder na de kritiek het item al offline en erkende “over het randje” te zijn gegaan. Op de vraag of PowNed ook nog excuses zal aanbieden aan de betrokkenen, is nog niet gereageerd.

PowNed publiceerde vorige week een video met de titel “Gillende meisjes worden sletjes voor Taylor Swift”. Hierin liet onder meer een fan haar borsten zien en zoende iemand met een wildvreemde in ruil voor een ontmoeting met de zangeres, die echter helemaal niet bleek plaats te vinden. Ook bij het Commissariaat voor de Media (CvdM) zijn hierover klachten binnengekomen.