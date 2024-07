ANWB verwacht komend weekend vakantiedrukte op de weg

Komend weekend kan het druk worden met vakantiegangers op de weg, meldt de ANWB. Na vrijdag beginnen kinderen in het midden van het land aan hun schoolvakantie. De ANWB verwacht vrijdag vanaf het middaguur al files.

Op de wegen zuidelijk van Rotterdam, in Brabant, richting de Veluwe en op de snelwegen van Utrecht richting het zuiden zullen de meeste vertragingen zijn. Lokaal kan een aantal evenementen ook tot drukte leiden. De ANWB noemt Bospop bij Weert, concerten van André Rieu in Maastricht en het festival North Sea Jazz in Rotterdam.

Buiten Nederland zijn komend weekend ook veel vakantiegangers op weg, meldt de ANWB verder. Zaterdag staan er naar verwachting lange files op verschillende Europese wegen die naar het zuiden rijden. In de Pyreneeën kan ook de Tour de France lokaal tot drukte leiden. In Duitsland wordt op zo’n 1300 plekken aan de weg gewerkt, waardoor verkeer rekening moet houden met vertraging.