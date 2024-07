Bulk Terminal Zeeland moet jaar dicht om verdenking drugshandel

Het overslagbedrijf Bulk Terminal Zeeland (BTZ) wordt vanaf 24 juli voor een jaar gesloten. De Vlissingse burgemeester Bas van den Tillaar heeft dat besloten omdat het terrein “vermoedelijk al zeer lange tijd onderdeel uitmaakte van georganiseerde internationale drugshandel”.

Volgens Van den Tillaar is het aannemelijk dat er “gedurende meerdere jaren grote partijen van 100 tot meer dan 1500 kilo cocaïne op het terrein van BTZ aanwezig zijn geweest”. Ook zou de terminal zijn gebruikt als dekmantelbedrijf, “met directe betrokkenheid van de bestuurders en banden met criminele organisaties”. De burgemeester nam het besluit om de panden en het terrein van het op- en overslagbedrijf in het havengebied te sluiten op basis van een rapportage van de politie. Naar het bedrijf en de bestuurders loopt een strafrechtelijk onderzoek. Ook worden milieudelicten onderzocht.

Drie directeuren van het bedrijf werden in mei aangehouden bij een gezamenlijke actie van de politie en de FIOD onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM). De drie mannen van 59, 56 en 43 jaar zitten nog vast, meldt het OM. Ze worden verdacht van het invoeren van cocaïne uit Zuid-Amerika, deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrifte. De eerste pro-formazitting is 8 augustus.

De burgemeester wil met de maatregel het signaal afgeven dat “misbruik van onze haven niet wordt geaccepteerd”. De komende tijd overlegt hij met onder meer havenbedrijf North Sea Port over manieren om herhaling te voorkomen. Van den Tillaar beseft dat werknemers geraakt worden door de sluiting. “De ernst van de illegale praktijken bij BTZ, waarbij de onder- en bovenwereld zo met elkaar verweven lijken, wegen voor mij zwaarder.”