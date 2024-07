Dolende Oranjefans in Dortmund door volle fanzones

Nederlandse supporters in Dortmund zoeken volgens lokale media massaal naar een plek waar ze de halve finale van het EK nog kunnen volgen. De fanzones Friedensplatz en Westfalenpark zitten al vol en ook in veel horecazaken is geen plek.

Plaatselijke nieuwssite ruhr24 bericht dat duizenden fans door de stad zwerven. Het zou onder meer onrustig zijn geworden toen Nederlanders probeerden om toch Friedensplatz op te komen.

De gemeente meldde dat meer dan 100.000 voetbalfans naar de stad zijn gekomen, vaak zonder kaartje voor de wedstrijd. Supporters krijgen door de volle fanzones het advies om een bar te zoeken en daar de wedstrijd te kijken.