Dortmund loopt voller en voller met Oranjefans

Dortmund stroomt woensdagmiddag steeds voller met Oranjefans. Vele duizenden supporters zijn inmiddels aanwezig in het centrum van de Duitse stad. Op de pleinen in het centrum wordt feestgevierd en begint het steeds drukker te worden in aanloop naar de halve finale van het Nederlands elftal tegen Engeland.

Hoeveel supporters er ongeveer aanwezig zijn in Dortmund, is nog niet bekend. De KNVB verwacht zo’n 75.000 Nederlandse voetbalfans, meer dan bij andere wedstrijden van Oranje op dit EK. De fanzone op de Friedensplatz in Dortmund zit al enige tijd vol en laat geen fans meer binnen. Ook elders in het centrum wordt het steeds drukker.

Op de pleinen in de stad worden liedjes gezongen zoals “Wie niet springt, die is een Brit” en “Viva Hollandia”. Er wordt met vlaggetjes gewapperd en met regelmaat gaat een oranje fakkel de lucht in. Op de Balkenstrasse wordt een menigte uitzinnig wanneer een fan verkleed als Ruud Gullit een replica van de EK-beker de lucht in steekt.

Om 16.30 uur vertrekt een Oranjemars vanuit het centrum naar het Signal Iduna Park, waar de wedstrijd om 21.00 uur begint.