Drukte bij grote schermen die EK-wedstrijd tonen

Op verschillende plekken door Nederland is het druk in onder meer kroegen waar op schermen de EK-wedstrijd Nederland – Engeland te zien is. Een verslaggever van het ANP staat in het bomvolle Utrechtse café De Voortuin in het centrum van de stad, waar mensen zich rondom twee schermen dringen.

In het Haagse café De Paraplu is een restaurantruimte helemaal ingericht voor het voetbal, met statafels, bankjes en een groot scherm. Ruim voor de aftrap was het daar flink druk met in het oranje uitgedoste fans.

Een fotograaf van het ANP ter plaatse hoort dat bij de Amsterdamse Westergasfabriek zo’n 2000 voetbalfans staan.