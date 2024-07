Faber past volgorde asielplannen niet aan na bezoek Ter Apel

Minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) wil de instroom van asielzoekers beperken en tegelijkertijd de spreidingswet intrekken. “Ik hou van parallelle processen, dus ik doe het tegelijk”, zei ze woensdag na afloop van een bezoek aan het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel.

Woensdag uitte de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, Jaap Velema juist zijn zorgen aan de minister over de volgorde van haar plannen. “Pas na het inperken van de asielinstroom kan de spreidingswet van tafel en een huurbeperking worden opgelegd”, aldus Velema. Maar Faber wil dus dat het wel tegelijkertijd gebeurt.

De minister denkt niet dat mensen binnenkort weer in het gras moeten slapen in het overvolle aanmeldcentrum, zoals in de zomer van 2022 het geval was. “Het is niet zover, dus ik ga ervan uit dat het niet gebeurt. De dienst is goed op orde, dus ik ga ervan uit dat het allemaal in goede banen wordt geleid”, aldus Faber.

“Leerzaam” noemde Faber haar bezoek aan Ter Apel, waarbij ze ook langsging bij winkeliers in het dorp. “Het had zeker zin, als je hier bent krijg je in ieder geval een ander plaatje. En ja, ik ben er ook wel van overtuigd dat de instroom in ieder geval teruggebracht moet worden”, zei de minister. Hoe dat precies moet gaan gebeuren bleef in het midden, daarvoor verwees Faber naar het akkoord op hoofdlijnen dat omgezet gaat worden in beleid.