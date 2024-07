Fanzone valt even stil na Engelse gelijkmaker

De Nederlandse fans in de fanzone in het Westfalenpark in Dortmund vielen even stil bij de Engelse gelijkmaker van spits Harry Kane. Kort na de goal klonk er vooral onbegrip over de strafschop die aan de Engelsen werd gegeven. Veel Oranjesupporters zijn ervan overtuigd dat verdediger Denzel Dumfries geen overtreding maakte.

De aanwezige Engelse fans juichten uitzinnig na de 1-1. Bij de vroege 1-0 voor Nederland van Xavi Simons gingen de duizenden Nederlandse supporters uit hun dak en gingen bier en fakkels de lucht in.