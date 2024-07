Langer dieselbussen in Zuid-Holland na faillissement busbouwer

Het faillissement van de Belgische busbouwer Van Hool heeft ertoe geleid dat in een deel van Zuid-Holland langer dieselbussen moeten rijden. Van Hool zou 112 elektrische bussen leveren aan Qbuzz, dat eind dit jaar het openbaar vervoer rond Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden en Katwijk overneemt van Arriva. Het bedrijf ging dit voorjaar echter failliet en na de overname door VDL is de productie van ov-bussen gestaakt.

Qbuzz, dat de ov-concessie Zuid-Holland Noord vorig jaar binnenhaalde met de belofte dat het alleen maar elektrische bussen laat rijden, moest daarom op zoek naar een alternatieve leverancier. Het vervoersbedrijf kwam in China uit bij Yutong.

De eerste vijftig elektrische bussen komen echter pas in de eerste helft van volgend jaar binnen. Als ze voldoen aan de verwachtingen, worden nog eens 62 bussen besteld bij Yutong. Tot die tijd rijden er dieselbussen. Omdat volgens de provincie Zuid-Holland – de concessieverlener – sprake is van overmacht, krijgt Qbuzz hiervoor toestemming en geen boetes.

Qbuzz heeft in totaal 252 nieuwe bussen nodig om het ov in dit gebied, dat achttien gemeenten beslaat, te verzorgen. De order is verdeeld over twee leveranciers. De 140 bussen die bij Iveco zijn besteld, komen volgens de provincie wel op tijd binnen.

Op dit moment rijdt 90 procent van de bussen in dit ov-gebied op diesel. De 23 elektrische bussen die sinds 2019 in Leiden rijden, gaan mee naar de volgende concessie. Die geldt voor dertien jaar (2024-2037) en heeft een marktwaarde van 1 miljard euro.

In Nederland rijden nog geen bussen van Yutong. Volgens Zuid-Holland worden in onder meer Scandinavië en Groot-Brittannië wel al elektrische bussen van de Chinese fabrikant gebruikt. “We hebben daar referenties nagetrokken en die ondersteunen het beeld dat de producten van Yutong van goede kwaliteit zijn en in het Europese klimaat normaal functioneren.”