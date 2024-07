Nederland kijkt het EK, drukte bij de grens verwacht

Op veel plekken in Nederland wordt woensdagavond naar de halve finale van het EK voetbal gekeken. Kroegen en pubs zenden de wedstrijd tussen Oranje en Engeland uit en in verschillende steden is de wedstrijd te volgen op grote schermen.

Oranjefans kunnen in Enschede bijvoorbeeld terecht op de Oude Markt en in Amersfoort hebben ondernemers op de Hof een groot scherm geregeld. Op het plein in de binnenstad kunnen maximaal 7500 mensen op een groot scherm de wedstrijd kijken. In Amsterdam hangt een groot scherm bij het Westergasterras in het Westerpark en in Tilburg komen twee grote schermen op het Piusplein en eentje in de Oranjestraat. Samen kunnen daar zo’n 6000 mensen komen kijken.

Duizenden Oranjesupporters reizen af naar Dortmund, waar de wedstrijd vanaf 21.00 uur wordt gespeeld. De KNVB rekent op zo’n 75.000 Nederlandse supporters in de Duitse stad. Zij kunnen terecht in fanzones op de Friedensplatz, in het Westfalenpark en op de Kampstrasse. Voorafgaand aan de wedstrijd is er ook deze keer een fanwalk, waarbij de Oranjefans vanaf de Kleppingstrasse 3,5 kilometer lopen naar het stadion van Borussia Dortmund.

Automobilisten moeten woensdag door het EK rekening houden met drukte op de wegen richting Dortmund. De ANWB verwacht vooral veel verkeer op de A12 van Arnhem richting de Duitse grens. Ook tussen Venlo en de Duitse grens kan het erg druk worden.