Nederland trekt 300 miljoen euro extra uit voor F-16’s in Oekraïne

Het kabinet trekt 300 miljoen euro extra uit voor de F-16’s die Nederland naar Oekraïne stuurt, maakte defensieminister Ruben Brekelmans bekend op de NAVO-top in Washington. Het geld is bedoeld voor munitie voor de straaljagers. Eerder was hier al 150 miljoen euro voor uitgetrokken.

“Met het kopen van deze extra F-16-munitie willen we dan ook de boodschap afgeven aan Moskou dat de NAVO-bondgenoten Oekraïne onverminderd blijven steunen”, aldus Brekelmans. “Met de munitie die we aanschaffen kunnen de F-16’s helpen om Russische aanvallen af te slaan.”

De munitie wordt direct bij de industrie aangekocht, meldt het ministerie van Defensie.

Samen met de Verenigde Staten en Denemarken heeft Nederland straaljagers beschikbaar gesteld. Er gaan 24 F-16’s naar Oekraïne. Voor de opleiding in Roemenië heeft Nederland 18 straaljagers beschikbaar gesteld. Afgelopen zondag meldde Brekelmans dat de toestellen “op korte termijn” naar Oekraïne zullen gaan.