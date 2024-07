Opkomst Oranje begroet met rook en gejuich in fanzone

De opkomst van de spelers van het Nederlands elftal werd door de duizenden Oranjefans in de fanzone in het Westfalenpark begroet met oranje rookpotten, fakkels en bovenal veel gejuich. Tijdens het volkslied van de Engelsen klonk er een hard fluitconcert.

In het park zijn ook plukjes Engelse fans aanwezig. Voor de overgrote meerderheid gaat het echter om Nederlandse supporters die het beeld bepalen. Zover bekend zijn er geen grote incidenten geweest in de fanzone.

De sfeer was voor de aftrap feestelijk in het park. Het Westfalenpark bevindt zich niet ver van het Signal Iduna Park, waar de EK-wedstrijd wordt gespeeld. De fanzone is al geruime tijd vol, net als die op de Friedensplatz in het centrum van Dortmund.