Derk Sauer spreekt van ‘Stalin-tijden’ na verbanning Moscow Times

Derk Sauer zag het wel aankomen dat Rusland de door hem opgerichte krant The Moscow Times als “ongewenste organisatie” zou bestempelen. “We waren natuurlijk al aangemerkt als ‘buitenlandse agent’ en we zijn nogal succesvol met onze verslaggeving, ook in Rusland zelf. Dan kan je er gewoon op wachten”, aldus de 71-jarige Sauer tegen het ANP. Woensdag kwam naar buiten dat Rusland The Moscow Times als “ongewenste organisatie” heeft bestempeld. Het is daardoor voor Russen verboden om te werken voor of banden te hebben met de krant.

De aanduiding wordt in Rusland vaker gebruikt, met als doel onafhankelijke media, mensenrechtenorganisaties en onderwijsinstellingen te onderdrukken. Personeel van The Moscow Times riskeert door dit nieuwe label een celstraf. Voor lezers is het ook strafbaar om artikelen van de krant online te delen. “Het maakt het leven gewoon nog moeilijker dan het al is”, aldus Sauer. “Door dit label is het helemaal onmogelijk voor mijn Russische collega’s om terug te gaan, zolang Poetin aan de macht is. Daar staan zware gevangenisstraffen op.” De redactie van The Moscow Times is vertrokken uit Rusland na de invasie in Oekraïne.

Het is voor Sauer en zijn redactie nu ook moeilijker om mensen in Rusland te spreken. “Want nu is het ook strafbaar voor Russen om überhaupt contact met ons te hebben. Die kunnen dan ook weer een gevangenisstraf krijgen door gewoon een gesprek met een journalist van ons”, legt Sauer uit. Russen mogen ook geen abonnee worden of de nieuwsbrief van The Moscow Times ontvangen.

Sauer spreekt van “een strijd om het vrije woord”. “Maar het is net zo goed een technologie-oorlog”, zegt hij. Zolang Vladimir Poetin aan de macht blijft in Rusland, denkt Sauer niet dat The Moscow Times er wordt toegestaan. “De politiestaat wordt met de dag erger. Dit treft ons nu, maar er zitten honderden mensen in de gevangenis die een socialmediapost hebben geretweet. Die kritisch over de oorlog zijn geweest. Het zijn gewoon Stalin-tijden.”