E-bikebedrijf legt racespel stil na kritiek uit Amsterdam

E-bikemaker Cowboy heeft het interactieve onlinespel waarbij fietsers tegen elkaar kunnen racen voorlopig stilgelegd om de veiligheid opnieuw te beoordelen. Dat laat het bedrijf weten, nadat in de Amsterdamse politiek verontwaardiging was ontstaan over het spel.

Burgemeester Femke Halsema noemde donderdag tijdens een commissievergadering het racespel “volstrekt absurd” en zei te kijken of er maatregelen genomen kunnen worden. Ook verkeerswethouder Melanie van der Horst zei het onverantwoord te vinden om mensen aan te zetten om tegen elkaar te racen in een drukke stad.

“We luisteren en we zullen volledig meewerken met de gemeente Amsterdam om de veiligheid te bespreken en pauzeren tijdelijk het racespel terwijl we onderzoek doen”, zegt topman Adrien Roose van Cowboy. Het bedrijf neemt volgens hem veiligheid serieus. Hij benadrukt in een reactie op een LinkedIn-bericht van Van der Horst dat de races niet live zijn en dat deelnemers aangespoord worden een veilige omgeving te gebruiken.

Roose maakte het racespel vorige week bekend. “Herontdek je stad terwijl je racet met andere Cowboy-rijders en neem deel aan een echte competitie”, aldus Roose bij de introductie van het spel. Hij noemde het “Pokémon Go, maar dan op een fiets”.