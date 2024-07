Friezen bezorgd over plannen uitbreiding luchtbasis Leeuwarden

Veel Friezen die de informatieavond van Defensie donderdag in Leeuwarden bezochten zijn bezorgd over de plannen voor uitbreiding van het aantal vliegbewegingen met F-35’s. Defensie wil 2300 extra vluchten per jaar gaan uitvoeren en mogelijk komt een deel daarvan in Leeuwarden.

Veel omwonenden van de vliegbasis zeggen dat ze nu al veel overlast ervaren. Het gaat dan om lawaai, maar ook om trillingen. Zo is een vrouw die in een woonboot in de buurt van de vliegbasis woont bezorgd dat de trillingen erger gaan worden, haar hele huis schudt dan. Aanwezigen denken dat Leeuwarden “aan zijn taks zit” en ze vragen zich af waarom er geen nieuwe vliegbasis gebouwd kan worden.

“We willen eerst kijken wat we kunnen doen met de bases die we al hebben als Defensie”, zei kolonel Roy Hemmelder, die nauw betrokken is bij het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie.

Veel mensen zeiden dat er nu ook al veel overlast is. “Waarom wordt daar niet naar gekeken? En waarom kijken jullie niet hoe de geluidsoverlast verminderd kan worden?”, was een veelgestelde vraag. De mensen van Defensie zeiden dat de plannen van nu al voldoen aan de vergunningen. “Soms moeten we bijvoorbeeld minder nachtvluchten doen dan we zouden willen, om ons aan de vergunningen te houden.”

Tijdens de opening van de avond liepen de emoties hoog op, toen een 84-jarige inwoonster van Leeuwarden vertelde over dat ze de oorlog in Indië nog heeft meegemaakt. Ze zei geschrokken te zijn van de oorlogsdreiging waar tijdens de bijeenkomst over werd gesproken. “Mensen zoals zij, zijn mijn motivatie om door te gaan. Mensen zoals deze vrouw of mijn vader”, zei generaal Johan van Deventer, die tot voor kort ook de baas van de luchtmachtbasis in Leeuwarden was.