KNVB: 110.000 Oranjefans kwamen naar Dortmund

Voor de halve finale van het EK voetbal kwamen woensdag 110.000 Oranjesupporters naar Dortmund. Dat is het definitieve aantal dat de KNVB aanhoudt, in overleg met de autoriteiten in de Duitse stad, meldt een woordvoerder. In het stadion zagen zo’n 30.000 mensen hoe Oranje uiteindelijk verloor van Engeland.

Ook aan de fanwalk, de stoet met fans die voorafgaand aan de wedstrijd vanuit het centrum naar het stadion liep, deden volgens de voetbalbond 110.000 mensen mee. Eerder meldde de Duitse politie dat er 100.000 supporters meeliepen, waardoor het de grootste fanwalk ooit was in Dortmund.

Door de drukte waren de fanzones die in de stad waren ingericht voor de supporters vol. De lokale autoriteiten riepen vervolgens mensen op de wedstrijd in een van de kroegen en bars in het centrum van de stad te kijken.