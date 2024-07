NS waarschuwt bezoekers P!nk: geen treinverkeer door aanrijding

Door een aanrijding is er donderdagavond weinig tot geen treinverkeer mogelijk op het traject van Amsterdam naar Utrecht. De NS waarschuwt treinreizigers die bij het concert van P!nk in de Johan Cruijff ArenA zijn dat er onvoldoende treincapaciteit beschikbaar is om iedereen thuis te brengen. “Zoek een alternatief vervoermiddel”, aldus de vervoerder.

Tussen Amsterdam Centraal, Amsterdam Amstel, Duivendrecht, Amsterdam Bijlmer ArenA en Amsterdam Holendrecht kunnen reizigers gebruikmaken van de Amsterdamse metro. De NS verwacht dat de storing rond 01.15 uur is verholpen.

De gemeente Amsterdam stelt een parkeerterrein vlak bij de ArenA gratis beschikbaar voor mensen die iemand komen ophalen.