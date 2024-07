OM vervolgt twee Amelanders voor incident met PowNed-ploeg

Het Openbaar Ministerie vervolgt twee Amelanders voor hun betrokkenheid bij het incident tijdens Sunneklaas op Ameland vorig jaar. Een cameraploeg van PowNed werd op 5 december belaagd op het eiland toen die daar aanwezig was om verslag te doen van Sunneklaas.

Het gaat om twee mannen van 32 en 23 jaar. Volgens het OM hebben de mannen twee medewerkers van PowNed en hun chauffeur belet om een reportage te maken over het sunneklaasfeest. Ook wordt beide verdachten openlijke geweldpleging tegen en het bedreigen van de drie mannen ten laste gelegd. De verdachten waren volgens het OM ook betrokken bij een gevaarlijke achtervolging.

PowNed-voorzitter Dominique Weesie vroeg rond het incident toenmalig justitieminister Dilan Yeşilgöz om hulp. Zij liet zich later fel uit over het incident op Ameland. “De basis is: je blijft met je poten van de pers”, zei Yesilgöz.

Enkele personen hebben aangifte gedaan tegen de chauffeur van de auto van de cameraploeg. Het OM vindt dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is om de chauffeur te vervolgen voor een strafbaar feit. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank in Leeuwarden de zaak inhoudelijk behandelt.