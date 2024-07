Politiebonden vermoeden miljoenenstrop voor staat om acties

De actievoerende politiebonden denken dat de Staat al vele miljoenen euro’s is misgelopen door de politieacties die sinds begin mei lopen. Dat bevestigt voorzitter Nine Kooiman van de Nederlandse Politiebond na een bericht in De Telegraaf. Een voorzichtige schatting van de bonden komt uit op 1,5 miljoen euro per week die niet aan bonnen wordt geschreven.

Actievoerende agenten schrijven sinds 7 mei bij lichte overtredingen veel minder bekeuringen uit, omdat de bonden een structureel vroegpensioen eisen. Bij kleine overtredingen krijgen mensen vaker een waarschuwing, en ook een snelheidsovertreding leidt niet meer automatisch tot een bekeuring. Agenten bepalen zelf of ze bekeuren of waarschuwen.

Volgens Kooiman worden er normaal gesproken per week tussen de 5000 en 10.000 boetes uitgedeeld op straat, en datzelfde aantal wordt geschreven voor snelheidsovertredingen. Als agenten geen boete uitdelen maar een waarschuwing, loopt het bedrag dat de Staat misloopt dus snel op. Kooiman vermoedt dat het in totaal gaat om een bedrag van tussen de 8 en 24 miljoen euro.

“Ik snap dus echt niet dat een nieuwe minister en een nieuw kabinet dit niet direct regelen”, zegt Kooiman. “Je laat willens en wetens je schatkist leeglopen. Ik zou het de eerste goede daad vinden van de nieuwe minister Van Weel om dit gewoon te regelen.”

Andere acties lopen ook nog steeds. Zo verlenen agenten geen bijstand meer bij deurwaarders. Kooiman sluit niet uit dat er nog hardere acties volgen. “Eerder hebben we al bureaus gesloten, daar zou je aan kunnen denken. Maar je kunt ook denken aan geen bijstand meer verlenen rondom evenementen of demonstraties, mits dat veilig kan.” Kooiman denkt ook aan “hardere acties waarmee we het kabinet direct raken”, maar ze wil nu niet zeggen om wat voor acties dat gaat.

Medewerkers van de politie kunnen sinds 2021 drie jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken, maar die regeling is tijdelijk. De bonden willen dat er een permanente regeling komt.