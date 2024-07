240 uur werkstraf voor mishandelen pasgeboren dochtertje

Een 29-jarige man uit Haaksbergen heeft een taakstraf van 240 uur gekregen wegens ernstige mishandeling van zijn pasgeboren dochtertje. De rechtbank in Almelo verklaarde vrijdag dat ze eigenlijk een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats vond, zoals meestal bij kindermishandeling, maar daar toch van afzag omdat de man kampt met psychosociale problemen en daarvoor met succes in therapie zou zijn.

Ze legde hem wel een gevangenisstraf van 80 dagen op, maar daarvan zijn 77 voorwaardelijk. De overige drie dagen had hij in voorarrest doorgebracht. Het OM had een werkstraf van 180 uur geëist.

De rechtbank acht bewezen dat de man zijn dochtertje in oktober 2022 twee keer veel te hard heeft vastgepakt en haar ribbenkast heeft samengeperst. Het meisje was toen amper drie maanden oud. Ze liep daarbij enkele ribbreuken op. Het letsel kwam aan het licht toen een kinderarts het meisje onderzocht wegens voedingsproblemen. Hij constateerde ook interne bloedingen en kneuzingen, wat erop kon duiden dat de man haar vaker had mishandeld.

Bij de behandeling van de zaak twee weken geleden ontkende de man de beschuldigingen. Hij zou haar hooguit één keer stevig hebben vastgepakt toen ze niet ophield met huilen. Verder liet hij weinig los over wat er was gebeurd, hoe de rechters ook op hem inpraatten om open kaart te spelen. Daarbij wezen ze hem erop dat als hij bleef zwijgen zijn dochtertje, en haar iets oudere zusje, er later psychische problemen door konden krijgen. Uit het dossier was naar voren gekomen dat de man zelf in zijn jeugd psychisch en fysiek mishandeld is door zijn vader.