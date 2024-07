Arubaanse stichting noemt huwelijk zelfde geslacht ‘grote stap’

Dat het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht per direct is toegestaan op Aruba en Curaçao is “een grote stap, het begin voor gelijkheid”, aldus Egmar Irausquin, secretaris van stichting Fundacion Orguyo Aruba, na afloop van de uitspraak van de Hoge Raad. Tot op heden was dit niet toegestaan in de twee landen.

“Er moet nog veel gebeuren, maar het begin is er”, aldus Irausquin. Hij had niet verwacht dat het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht zo snel zou worden toegestaan. “Ik dacht eerder aan 2030, omdat de Hoge Raad er misschien langer over zou doen, of omdat we nog nieuwe stappen moesten ondernemen”. Maar dat hoeft dus niet en daarom is het volgens Irausquin tijd voor feest. Mensen van dezelfde sekse kunnen volgens hem vrijdag al in ondertrouw op het stadhuis, maar hij hoopt dat de stellen daarmee wachten tot hij en zijn collega’s weer terug zijn op Aruba volgende week, zei hij met een knipoog.

Stichting Fundacion Orguyo Aruba zette zich samen met Human Rights Caribbean Foundation op Curaçao sinds 2019 in voor het openstellen van huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht. In 2022 bepaalde het gemeenschappelijke Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba dat mensen van hetzelfde geslacht met elkaar mochten trouwen, maar de regeringen van de landen gingen daartegen in cassatie.

De Hoge Raad bepaalde vrijdag dat het oordeel van het hof in Willemstad in stand mag blijven. De uitspraak werd met luid applaus ontvangen door de aanwezigen in de zaal van de Hoge Raad in Den Haag.

Irausquin verwacht dat de weerstand tegen het besluit “groot” is. Dit komt volgens hem door nepnieuws rondom het lhbti-thema. Hierdoor zou het beeld zijn gecreëerd dat kinderen de dupe worden van de lhbti-gemeenschap. “Maar het huwelijk heeft daar niks mee te maken, uiteindelijk kunnen mensen nu gewoon trouwen.” Hij denkt dat de weerstand groter zal zijn op Curaçao, omdat het debat daar nog niet is geweest en de stap daar “heftiger” aankomt. Op Aruba heeft al een proces plaatsgevonden over een wetsvoorstel voor het toestaan van het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. De wet werd afgelopen juni verworpen door het parlement.