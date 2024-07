KNAW zet omstreden hoogleraar en partner aan de kant

Een hoogleraar en haar partner die van langdurig ongewenst en veelal grensoverschrijdend gedrag op de universiteit van Leiden worden beticht, zijn aan de kant gezet door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De hoogleraar was lid van het KNAW-genootschap en via de universiteit gedetacheerd bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), een instituut van de KNAW. Haar partner was daar in tijdelijke dienst.

Een onderzoekscommissie die in opdracht van de Universiteit Leiden misstanden op de faculteit Archeologie onderzocht, noemde het eerder “aannemelijk” dat de hoogleraar en haar partner zich hadden misdragen. De universiteit was toen al bezig de hoogleraar te ontslaan. Die procedure loopt nog.

“Het rapport van de universiteit heeft ons zeer geraakt”, meldt de KNAW vrijdag. “Gedrag zoals beschreven in het rapport” heeft bij deze organisatie “geen plaats.” Daarom heeft het KNAW-bestuur besloten de hoogleraar te schorsen als lid van het genootschap, waarop zij haar lidmaatschap heeft beëindigd. De detachering bij het KITLV is stopgezet. De partner is op non-actief gezet bij het KITLV.

Door het tweetal zou in Leiden een angstcultuur zijn ontstaan. Mensen en hun werk werden geridiculiseerd, er waren geregeld woede-uitbarstingen en derden werden betrokken bij ruzies tussen de twee partners. Studenten deden ook melding van machtsmisbruik. Zij voelden zich gedwongen in hun publicaties te verwijzen naar werk van de twee beschuldigde academici, die ten onrechte aanspraak maakten op co-auteurschap.

De beslissing van de KNAW is puur en alleen genomen op basis van de vermoedelijke gebeurtenissen op de universiteit, aldus een woordvoerster. Niettemin komt er in september een ‘cultuuronderzoek’ op het KITLV “om terug te blikken en vooral om te leren van deze casus”.