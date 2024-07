Rechtbank spreekt Ali B vrij van aanranding Jill Helena

De rechtbank in Haarlem heeft Ali B vrijgesproken van aanranding van zangeres Jill Helena in 2018. Volgens de rechtbank is er onvoldoende steunbewijs.

Jill Helena heeft in haar aangifte tegen Ali B verklaard dat hij haar in mei 2018 na een show in Monnickendam, waar ze allebei optraden, had meegenomen naar een afgelegen bospad. Ze zou hebben aangegeven in de auto geen seks met hem te willen hebben. Ali B zou bij haar tot tweemaal toe hebben aangedrongen hem te helpen bij het masturberen en stak zijn hand tussen haar benen. Ze kenden elkaar van The Voice of Holland, waarin zij finalist was en hij haar coach. Ze hadden daarna een tijd een seksuele relatie.

De rechtbank noemde de verklaringen van Jill Helena betrouwbaar en bruikbaar, maar haar aangifte wordt onvoldoende ondersteund door ander bewijs, vindt de rechtbank. Ali B ontkent de aanranding. Hij zegt dat er niets zonder haar toestemming is gebeurd. De zangeres heeft twee jaar later haar moeder verteld over de vermeende aanranding en dat is onvoldoende voor een wettig bewijs.