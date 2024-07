Rechtbank: verklaring van slachtoffer Ali B betrouwbaar

De rechtbank in Haarlem noemt de verklaringen van het slachtoffer dat als eerste aangifte deed tegen Ali B betrouwbaar. Het slachtoffer van de aanranding en de verkrachting tijdens een schrijverskamp in een villa in Heiloo, heeft volgens de rechtbank steeds op hoofdlijnen hetzelfde gezegd over de seksuele handelingen en de omstandigheden. De rechtbank oordeelt dat er voor de verkrachting voldoende wettig bewijs is. Ali B wordt vrijgesproken van aanranding, omdat daar steunbewijs ontbreekt.

In de villa zou de verdachte in augustus 2018 het slachtoffer hebben aangerand, waarbij hij met zijn hand in haar legging ging en haar vagina betastte. Later verkrachtte hij haar door zijn vingers in haar vagina te steken op het moment dat ze seks had met een andere rapper, Ronnie Flex.

De vrouw deed twee dagen voor de uitzending van het onlineprogramma BOOS aangifte tegen Ali B. Ze is volgens de rechtbank niet beïnvloed door de BOOS-uitzending in januari 2022, omdat ze al geruime tijd voor de uitzending met de politie had gesproken.

In de zaak van de vrouw ziet de rechtbank voldoende steunbewijs voor verkrachting. Een belangrijke getuige in haar zaak is de vrouw die zich pas tijdens de rechtszaak meldde bij het Openbaar Ministerie. De vrouw kwam het slachtoffer na de verkrachting tegen bij een bushalte in Heiloo.