Scholieren oplettender en socialer zonder mobieltje

Zonder smartphone onder handbereik zijn middelbare scholieren oplettender in de les en socialer met elkaar. Dat maakt het onderwijsministerie op uit een representatief onderzoek dat het liet doen onder leraren en schoolleiders van bijna zeshonderd scholen voor voortgezet onderwijs.

Vanaf begin dit jaar worden mobieltjes geweerd tijdens de lessen op de middelbare school. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat dat ook gelden voor het basisonderwijs en voor gespecialiseerd onderwijs. Daar zijn de meeste scholen er echter ook al mee begonnen.

Een deel van de middelbare scholen stond al eerder geen smartphones meer toe, voor andere scholen was de landelijke afspraak per 1 januari een stok achter de deur, aldus het ministerie. “Het onderzoek laat zien dat leerlingen en leraren zich vlot hebben aangepast. Leerlingen praten meer met elkaar, letten beter op in de les en steken daar ook meer op”, aldus de betrokken staatssecretaris, Mariëlle Paul.

Het ministerie heeft ook 494 basisscholen en 317 (v)so-scholen ondervraagd. Meer dan 70 procent van deze scholen zegt al een dergelijk telefoonbeleid te hebben. “Op de meeste scholen moeten leerlingen bij binnenkomst hun telefoon inleveren”, concludeert het departement. Een deel van de basisscholen (6 procent) is nog strenger: daar mogen ook op het schoolplein geen mobieltjes worden gebruikt.

Naar deze scholen neemt overigens maar tot 20 procent van de kinderen een mobiele telefoon mee. Daarom wordt daar ook minder minder effect verwacht van het weren van de apparaatjes. “Toch willen bijna alle scholen die nog geen duidelijke afspraken over mobiele telefoons hadden gemaakt dit alsnog gaan doen”, zegt het ministerie.