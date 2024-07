Schoof over Biden: verspreking kan gebeuren

Dat de Amerikaanse president Joe Biden zich tijdens een persconferentie op de NAVO-top enkele keren versprak “kan gebeuren”, zegt premier Dick Schoof. Hij zag op de top dat Biden vrijwel voortdurend aanwezig was en “krachtige woorden” sprak.

De top werd overschaduwd door de vraag of de Amerikaanse president nog voor een tweede termijn moet gaan. Die discussie barstte los na een slecht optreden van Biden tijdens een televisiedebat met de beoogde Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump.

Binnen de Democratische Partij van Biden worden vragen gesteld over diens geschiktheid. Direct na het debat volgden ook al oproepen aan de 81-jarige Biden om zich terug te trekken. Die heeft laten weten voor zijn herverkiezing te gaan en dan de volle vier jaar te willen uitzitten. Maar de discussie houdt niet op.

Tijdens de NAVO-top in Washington kondigde Biden de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan als “president Poetin” waarna hij een grap maakte over zijn verspreking. Later toen het over zijn vicepresident Kamala Harris ging noemde hij haar vicepresident Trump.

Premier Schoof wilde verder niet op de zaak ingaan tijdens zijn wekelijkse persconferentie in Nieuwspoort. “Ik laat me over de Amerikaanse verkiezingen niet uit.” Biden is de president van de Verenigde Staten, zei Schoof. “Hij is degene met wie wij zaken doen.”