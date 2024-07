Veldkamp: andere accenten en stijl in omgang met Israël

Het nieuwe kabinet gaat Israël anders bejegenen dan het vorige. De nieuwe buitenlandminister Caspar Veldkamp hoopt met een “misschien minder uitgesproken” koers meer te bereiken.

Nederland is vanouds een nauwe bondgenoot van Israël, maar stelde zich sinds de oorlog in de Gazastrook begon steeds kritischer op. Veldkamps voorganger Hanke Bruins Slot was scherp over de Israëlische aanval op Rafah en maakte zich sterk voor het aanpakken van radicale Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever. Ook bepleitte ze ingelast overleg tussen de Europese Unie en Israël om het land aan te spreken op de mensenrechten.

Veldkamp ziet “tal van zaken waarop er natuurlijk verschillen zijn” met het vorige kabinet. “Verschillen in stijl, verschillen in nadruk. Een voorbeeld als het gaat om het verschil met Israël is dat ze natuurlijk allemaal hebben gelezen dat in ons hoofdlijnenakkoord staat dat de veiligheid van de staat Israël ons zeer dierbaar is”, zegt Veldkamp, die bij de NAVO-top in Washington kennismaakte met zijn Israëlische collega. “Dat weten ze, dat zien ze.”

Hij wil wegblijven van “grote uitspraken en grote proclamaties”, want dan “gaan er deuren dicht”. Hij kiest ervoor zich “misschien minder uitgesproken naar buiten op te stellen en alle gesprekskanalen open te houden, deuren open te houden.” Wie bijvoorbeeld meer hulp Gaza in wil krijgen moet het daarover met Israël eens worden, memoreert Veldkamp, die tussen 2011 en 2015 ambassadeur in Israël was.