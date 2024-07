CPNB: Dragt gaf generaties leesplezier met iconische boeken

Directeur Eveline Aendekerk van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) is geschrokken van het nieuws dat kinderboekenschrijfster Tonke Dragt is overleden. Dragt, bekend van onder meer De brief voor de koning, overleed vrijdag op 93-jarige leeftijd in haar woonplaats Den Haag.

“Het stemt ons verdrietig te horen dat een van de grootste kinderboekenmakers van ons land is overleden”, laat Aendekerk namens de CPNB weten. “Of je nu 8 of 80 bent, iedereen in Nederland en daarbuiten kent de boeken van Tonke Dragt. Ze heeft generaties mensen heel veel leesplezier gegeven met haar iconische boeken.”

De boekenkoepel refereert ook aan de bijzondere onderscheiding die Dragt twintig jaar geleden ontving voor het beste kinderboek van de afgelopen vijftig jaar. “Als enige ooit ontving zij voor De brief voor de koning in 2004 de Griffel der Griffels. Onze gedachten en condoleances gaan uit naar haar naasten.”