Met Pierre Bokma is Zomergastenlijstje van de VPRO compleet

Met de bekendmaking van de zesde Zomergast, acteur Pierre Bokma, is het lijstje van gasten van het VPRO-interviewprogramma voor komende zomer bekend. Ook Kamerlid Eric van der Burg, fotograaf Sakir Khader, advocaat Liesbeth Zegveld, schrijver Sana Valiulina, en sinoloog en Chinacorrespondent Garrie van Pinxteren schuiven aan.

Eigenlijk zou dit seizoen Adriaan van Dis de presentatie voor zijn rekening nemen, maar die moest om gezondheidsredenen afzeggen. Dit keer is de presentatie in handen van oud-presentatoren van Zomergasten: Janine Abbring, Jelle Brandt Corstius, Hanneke Groenteman, Peter van Ingen, Margriet van der Linden en Joris Luyendijk.

In VPRO Zomergasten, dat bestaat sinds 1988, praat de presentator met een gast drie uur lang aan de hand van fragmenten over wat zijn of haar favoriete tv-avond zou zijn. De eerste uitzending is zondag 21 juli op NPO 2.