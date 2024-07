NVJ boos over naam fotograaf Sakir Khader op terroristenlijst FBI

Journalistenvakbond NVJ is absoluut niet te spreken over het feit dat de Nederlands-Palestijnse fotograaf en documentairemaker Sakir Khader op een omstreden Amerikaanse terroristenlijst staat. “Het is onbegrijpelijk dat Nederland hier niet meteen werk van maakt”, stelt algemeen secretaris Thomas Bruning. Follow the Money en de Volkskrant berichtten zaterdag over die lijst.

Amerika deelt de Terrorist Screening Database (TSDB) met zeker zestig landen, schrijft Follow the Money, dat er al eerder onderzoek naar deed. Een ‘redelijk vermoeden’ is al voldoende om op die terroristenlijst te komen en bovendien kom je er maar moeilijk weer vanaf. Khader is nooit verdacht geweest van terrorisme.

Volgens Bruning wordt het voor “een gerenommeerde journalist onmogelijk zijn werk te doen” door de vermelding op die lijst. “In het beste geval word je in sommige landen bij de grens geweigerd, in het slechtste geval ga je achter de tralies.”

De NVJ zegt het dapper te vinden dat Khader zelf naar buiten is gekomen over zijn vermelding. De journalistenvereniging zal hem blijven steunen. “We hebben het ook aangekaart bij Buitenlandse Zaken, maar er gebeurt niets.”