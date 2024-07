Waterschappen pompen volop om water weg te krijgen

Door de zware regenval van vrijdag hebben waterschappen in het noorden en oosten van het land de handen vol aan het afvoeren van het water. Ook zijn verschillende sluizen dicht, omdat door de hoge waterstanden de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

Onder meer in het gebied van waterschap Hunze en Aa’s, in Groningen en Drenthe, wordt “volop gespuid”, meldt het waterschap. In het gebied viel vrijdag en zaterdag tussen de 40 en 70 millimeter water. Het waterschap verwacht dat het een paar dagen duurt voordat de waterpeilen weer normaal zijn. In het gebied staan volgens het waterschap overal flinke plassen op het land. Door de grote hoeveelheid regen van de afgelopen tijd is de bodem al verzadigd, waardoor de grond weinig water meer kan opnemen. De instantie waarschuwt dat het nog flink wat tijd zal kosten voordat al het water weg is.

Waterschap Noorderzijlvest, dat in delen van Groningen, Friesland en Drenthe actief is, laat extra pompen draaien om al het water weg te krijgen. De pompen bij Garmerwolde waren al geplaatst door de vernieuwing van gemaal De Drie Delfzijlen, maar zijn nu weer ingezet. Die pompen verplaatsen het water van het Damsterdiep naar het Eemskanaal.

In Overijssel heeft waterschap Vechtstromen de sluizen op de Vecht tijdelijk gesloten. Het waterpeil in de Vecht was al hoog door de afgelopen natte maanden, en de neerslag van vrijdag heeft het waterpeil alleen maar verder verhoogd. “Door de hoge waterstanden kan de veiligheid bij het schutten van de sluizen niet worden gegarandeerd”, aldus het waterschap. De sluizen gaan weer open als dat weer veilig kan.