Haenen krijgt onderscheiding voor oprichten Betty Asfalt Complex

Acteur en schrijver Paul Haenen en zijn echtgenoot Dammie van Geest hebben zondag de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen. De onderscheiding wordt uitgereikt aan mensen die meer dan twaalf jaar van grote betekenis zijn geweest voor de gemeente Amsterdam. Burgemeester Femke Halsema gaf het echtpaar de penning bij de overdracht van hun theater Het Betty Asfalt Complex aan het gezelschap De Theatertroep.

Haenen en Van Geest namen in 1989 het theatertje aan de Nieuwezijds Voorburgwal over. Zij maakten van het podium volgens de gemeente “een culturele plek voor álle Amsterdammers: een uniek podium voor zowel de gevestigde als opkomende talenten”. Haenen en Van Geest hebben het complex de afgelopen jaren flink verbouwd en uitgebreid met onder meer een nieuwe zaal.

De exploitatie van het podium is vanaf 1 juli overgenomen door De Theatertroep. Haenen blijft wel een aantal maanden per jaar voorstellingen maken voor De Richel, zoals het theater nu heet. Zo verzorgt hij samen met zijn echtgenoot al tientallen jaren een drukbezochte eindejaarsvoorstelling, voor mensen die net als Haenen zelf niet tegen de geforceerde kerstgezelligheid kunnen. In deze jaarlijkse show spelen ook Dominee Gremdaat en Margreet Dolman, twee vaste alter ego’s van Haenen, een grote rol.