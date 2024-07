Extra Nederlandse getuigen in zaak Joost Klein gehoord door OM

Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) heeft voor de zaak rondom Joost Klein de extra Nederlandse getuigen gehoord voor wie een Europees onderzoeksbevel was gestuurd door het OM in Zweden. Dat laat een woordvoerder van het Landelijk Parket weten aan het ANP.

“Het Landelijk Parket heeft op verzoek van de Zweden de getuigen gehoord. We hebben de zaak afgerond en gaan dat terugkoppelen aan de Zweden”, aldus de woordvoerder, die ook laat weten dat vanuit Nederland verder niets over de zaak gezegd kan worden, omdat het een Zweedse zaak is. Het verzoek voor de extra verhoren kwam eerder van de advocaat van de 26-jarige Klein en werd officieel verstuurd door de Zweedse officier van justitie Fredrik Jönsson.

Klein werd in mei gediskwalificeerd tijdens het songfestival, nadat hij volgens omroep AVROTROS “een dreigende beweging” naar een vrouw had gemaakt. Ze zou Klein gefilmd hebben terwijl meermaals was afgesproken dat dit niet de bedoeling was. Eerder werd voor het proces een voorlopige datum vastgesteld voor begin juni, maar onder meer door de extra verhoren bleek dit niet haalbaar. Wanneer de zaak nu dient, is nog niet bekend.