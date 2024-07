Halsema: monument herinnert aan De Vries maar ook aan de moord

Het monument voor Peter R. de Vries herinnert niet alleen aan de misdaadverslaggever en zijn werk, maar moet er ook voor zorgen dat de “onmenselijke misdaad” van de moord op hem niet wordt vergeten. Dat zei Femke Halsema maandag bij de onthulling van het kunstwerk. De moord zal “decennia blijven verbijsteren”, aldus de Amsterdamse burgemeester.

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam, na een uitzending van RTL Boulevard waar hij te gast was. De misdaadverslaggever overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

Het monument voor De Vries is gemaakt door kunstenaar Rini Hurkmans en heet Tegen alle stromen in. De twee bronzen handen staan op het Leidseplein, waar eerder ook de studio van RTL Boulevard zat. “Bovenal willen we zijn werk, zijn strijd voor rechtvaardigheid, zijn kritische en onafhankelijke geest, zijn onverschrokkenheid blijven eren als een leidraad voor onze stad en onze inwoners”, zei Halsema.