NSC-Kamerlid Hertzberger: ‘groot ongemak’ bij coalitie met PVV

NSC-Kamerlid Rosanne Hertzberger voelt “groot ongemak” bij de samenwerking met de PVV, schrijft ze op LinkedIn. Ze zegt daarbij ook dat ze niet de enige is in haar partij die hier zo over denkt. Ze verdedigt de keuze om met de partij van Geert Wilders in een coalitie te stappen. Maar meteen in de eerste week van het nieuwe kabinet waren volgens Hertzberger ook de “lelijke kanten van deze samenwerking” te zien.

“We zagen hoe kandidaat-bewindspersonen ook in functie als minister niet ophouden met het beledigen van minderheden in dit land. Hoe de PVV ook wanneer ze regeringsverantwoordelijkheid draagt gewoon doorgaat met ophitsen, haatzaaien, polariseren en ontregelen van het debat”, aldus het Kamerlid.

Daardoor komt de inhoud maar niet aan bod, zegt Hertzberger. “Dit moeten we ook niet normaal vinden”, stelt ze. Het risico op “het hellend vlak, op gewenning, op normalisering” ligt volgens haar op de loer. De parlementariër belooft haar bezwaren daarom “luid en duidelijk” te blijven delen.

In het bericht blikt Hertzberger terug op een recente ledenbijeenkomst in Pijnacker. Daarbij heeft ze naar eigen zeggen ook de hierboven beschreven “olifant in de Kamer” benoemd.

De keuze van de NSC-fractie om de samenwerking met de radicaal-rechtse PVV aan te gaan was “heel spannend”, schrijft het Kamerlid. “En het kon alleen dankzij de strikte voorwaarden die we voor die samenwerking stelden, waaronder een rechtsstatelijk kader waarbinnen alle betrokken politici zich moeten begeven.”