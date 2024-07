Opnieuw relatie tussen tbs’er en medewerker in Almeerse kliniek

Opnieuw is een medewerker van de Oostvaarderskliniek in Almere ontslagen vanwege een “niet-professionele relatie” met een tbs-patiënt, meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het is een volgend voorval in een reeks van ongewenste situaties in de kliniek in Almere.

Al twee keer eerder dit jaar werden ongewenste relaties tussen medewerkers en patiënten geconstateerd. In juni werd geconcludeerd dat de band tussen een therapeut en patiënt “verder ging dan een professionele behandel- en werkrelatie”, waarop de therapeut op staande voet werd ontslagen. In april werd een relatie tussen een andere therapeut en tbs’er bewezen, ook daar volgde ontslag van de medewerker.

Het laatste voorval gaat om een relatie van een medewerker die als zzp’er bij de DJI werkte en een patiënt van het forensisch psychiatrisch centrum. Na een melding is onderzoek gedaan en het vermoeden van de relatie bevestigd, het is niet duidelijk wat voor relatie dit was. De werknemer is op 16 juni ontslagen, aldus de DJI.