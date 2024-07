Panda in Ouwehands Dierenpark krijgt twee jongen, een overleden

Voor de tweede keer heeft een reuzenpanda in Ouwehands Dierenpark jongen geworpen, waarvan één het niet heeft overleefd. Panda Wu Wen beviel vrijdagavond van twee jongen, waarvan eentje direct luid van zich liet horen, maar het tweede, veel kleinere jong overleed kort na de geboorte.

De dierentuin wist niet zeker of de panda drachtig was nadat ze eind februari had gepaard met het mannetje Xing Ya. Alle voorbereidingen voor een bevalling waren getroffen, maar er werd ook rekening gehouden met een schijndracht. In het kraamhol van het pandaverblijf van de dierentuin in Rhenen bleek de paring toch geslaagd.

Moederpanda en het jong, waarvan het geslacht voorlopig nog niet bekend is, verblijven nog maanden samen in het kraamhol. Daar moet het kleintje eerst leren lopen en de moeder leren volgen, voordat ze naar het buitenverblijf gaan. Na honderd dagen krijgt het jong pas een naam, zoals de Chinese traditie is.

Moederpanda beviel in 2020 ook al van een jong, het vrouwtje Fan Xing dat in 2023 naar China is gegaan. Dat is het enige land ter wereld waar het dier nog in het wild voortkomt. Daar wordt bamboebos geplant om de reuzenpanda meer leefgebied en daarmee meer voortplantingskansen te geven.