Premier Schoof: boycot Hongaarse EU-vergadering per keer bekijken

De Nederlandse premier Dick Schoof wil per gelegenheid bekijken of Nederland EU-vergaderingen gaat boycotten die Hongarije organiseert.

De Europese Commissie gaat wel over tot een dergelijke boycot van vergaderingen van Hongarije in Boedapest. De commissie heeft besloten om voorlopig alleen ambtenaren te sturen naar de vergaderingen in plaats van Eurocommissarissen. Het commissiebesluit komt voort uit frustratie over het gebrek aan overleg van tijdelijk EU-voorzitter Hongarije over recente diplomatieke reizen van de Hongaarse premier Viktor Orbán naar onder meer Rusland en China.

Maar Nederland wil zo ver niet gaan. “Orbán heeft duidelijk gemaakt dat hij niet namens de Europese Unie sprak”, zei Schoof in Luxemburg over Orbáns reizen. “Bilateraal kan elk land doen wat het wil.” Of Nederland EU-vergaderingen gaat overslaan, beoordeelt Nederland “samen met andere EU-lidstaten” en “van geval tot geval”, aldus Schoof.

Schoof heeft in Luxemburg premier Luc Frieden bezocht en met hem overlegd over een eventuele Benelux-koers bij allerlei politieke kwesties. Frieden was na afloop stelliger: hij is tegen een boycot van Hongaarse vergaderingen. “In een democratie praten mensen met elkaar”, zei Frieden. Hij denkt ook “dat ons standpunt beter overkomt als we wel naar Hongarije gaan en duidelijk met de Hongaren praten over onze waarden”.