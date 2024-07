2,5 jaar cel voor gooien brandbom naar ambassade Israël

De rechtbank in Den Haag heeft Osama A. dinsdag veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het gooien van een molotovcocktail naar de Israëlische ambassade in Den Haag. Dat gebeurde op 21 maart van dit jaar. De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie

De brandende fles die hij gooide, raakte de gevel van het gebouw, ter hoogte van de eerste verdieping. De molotovcocktail viel direct in een heg. Het bedrijfsverzamelgebouw raakte licht beschadigd. Er vielen geen gewonden.

Hoewel de schade meeviel, was “het te duchten gevaar aanzienlijk”, aldus de rechtbank. “Voor zowel het gebouw als personen die zich op korte afstand van de inslag bevonden. Het betrof geen impulsieve actie van de verdachte, maar de uitvoering van een tevoren bedacht plan.”

Tijdens de behandeling van de zaak begin deze maand, zei A. dat hij met zijn actie een signaal wilde afgeven aan Israël om te stoppen met de oorlog in Gaza. “Dat kinderen doodgaan van de honger, dat heb ik zelf meegemaakt”, zei de in Syrië geboren verdachte. “Het was een boodschap aan Israël: oorlog is fout, stop alsjeblieft.”