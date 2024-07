Actrice en zangeres Wieteke van Dort (81) is overleden

Actrice en zangeres Wieteke van Dort is overleden. Dat bevestigt haar zoon na berichtgeving van De Telegraaf. Van Dort overleed in haar woonplaats Den Haag. Zij werd 81 jaar oud. Van Dort maakte eind mei bekend dat ze uitgezaaide kanker had. De tumoren in haar lever waren uitgezaaid naar haar longen en hersenen. De actrice stierf maandag, een week nadat haar haar man Theo Moody was overleden.

Van Dort verwierf vooral bekendheid door haar rollen in kinder- en jeugdprogramma’s als De Stratemakeropzeeshow, Oebele, J.J. De Bom voorheen De Kindervriend en de Late Late Lien Show. De kinderprogramma’s vielen op omdat er veel onderwerpen in werden behandeld die toentertijd als controversieel werden gezien. De toon was vooral niet betuttelend en de traditionele gezagsverhoudingen tussen ouders en kinderen werden op ironische wijze aan de kaak gesteld.

Van Dort presenteerde ook radio; van 1976 tot 1978 Radio Lawaaipapegaai en daarna op televisie het vervolg, Papelagaaiwaai. Jongere televisiekijkers kennen haar mogelijk vooral van haar rol in Het Klokhuis of als voorleesstem van sprookjes in De Efteling. In 2008 en 2009 speelde ze in Sinterklaas en het Geheim van het Grote Boek en Sinterklaas en de Verdwenen Pakjesboot.

Van Dort, geboren in Soerabaja (Oost-Java), stond ook bekend om haar inzet voor bewustwording over de geschiedenis van Nederlands-Indië. Zo nam ze het initiatief voor een gedenkteken ter herinnering aan de slachtoffers uit Nederlands-Indië. Het beeld werd in 2012 onthuld op het Ereveld Loenen. Ook trad ze de afgelopen jaren op als spreker bij theateravonden over Nederlands-Indië.

In 1999 werd Van Dort benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van Dort was begin 2024 nog in de bioscopen te zien, in de romantische komedie Verliefd op Bali van Johan Nijenhuis. Het was de eerste bioscoopfilm voor de actrice in veertien jaar tijd. Zij speelde de moeder van Nadja Hüpscher, die naar Bali reist om haar familiegeschiedenis te verkennen.

Na de bekendmaking van haar ziekte legde de actrice direct haar werkzaamheden neer. In 2022 liet ze nog aan De Telegraaf weten dat ze voorlopig niet aan pensioen dacht.