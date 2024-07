Celstraffen tot 23 jaar voor mislukte aanslag op ’tattookiller’

Voor een poging de voortvluchtige ’tattookiller’ Cor P. in de Dominicaanse Republiek te liquideren heeft de rechtbank in Zwolle dinsdag vier mannen tot celstraffen veroordeeld. P. werd veertien keer getroffen door een schutter op een scooter, maar overleefde de aanslag.

Cor P. werd in januari 2022 in het toeristenstadje Las Terrenas in de Dominicaanse Republiek beschoten vanaf een scooter, waarop de schutter en een bestuurder zaten. Het slachtoffer van de moordaanslag wordt gezien als een van de ’tattookillers’, een verondersteld moordcommando dat zijn naam dankt aan de Chinese karakters die de leden op hun rug hebben laten tatoeëren. P. was op dat moment al twee jaar voortvluchtig en staat nog terecht in een hoger beroep in een moordzaak.

De 24-jarige Carlos van der S. stuurde de moordpoging aan, oordeelde de rechtbank. Hij kreeg 23 jaar cel.