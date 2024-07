Meer basisschoolleerlingen krijgen hoger advies door nieuwe toets

Na de invoering van de nieuwe doorstroomtoets hebben meer basisschoolleerlingen een hoger advies gekregen voor de middelbare school omdat ze de toets goed hebben gemaakt, meldt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Staatssecretaris Mariëlle Paul (Funderend Onderwijs) concludeert hieruit dat deze nieuwe manier van toetsen de kansengelijkheid vergroot.

Leerlingen in groep 8 moesten dit jaar voor het eerst de doorstroomtoets maken in plaats van de eindtoets. Een belangrijke verandering is dat de basisscholieren vooraf van hun school een advies krijgen voor het niveau op de middelbare school dat het beste bij ze past. Als het resultaat van de toets vervolgens beter uitpakt dan verwacht, moet de basisschool dit advies in principe bijstellen. Daar mag deze alleen van afzien als daar een goede reden voor is.

Het idee achter het nieuwe systeem is dat leerlingen van verschillende achtergronden hetzelfde worden behandeld als ze een schooladvies krijgen. Hun prestaties geven immers de doorslag.

De cijfers van DUO laten volgens Paul zien dat het inderdaad zo uitpakt. Driekwart van de basisschoolleerlingen die volgens de toetsresultaten meer uitdaging aankunnen, heeft een hoger advies gekregen. In voorgaande jaren gebeurde dat bij minder dan een derde van de basisscholieren.

“Leerlingen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben of leerlingen met een migratieachtergrond en meisjes werden lange tijd onderschat. Terwijl leerlingen gelijke kansen verdienen bij gelijke resultaten”, zegt de staatssecretaris.